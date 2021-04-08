Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan çalışmanın makalesi Avrupa’da saygın bir tıp dergisi olan European Journal of Case Reports in Internal Medicine’de yayımlandı. Covid-19 tedavisinde günde 8 tablet olarak kullanılan Favipiravir ilacını KKA’da tesadüfen denediklerini söyleyen Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Dâhili Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Cumhur Dülger “Bu ilacın KKKA hastalığını tedavi edebileceğini tesadüfi olarak gözlemledik ve tedavide başarılı olduğunu gösterdik. Mutlaka ileri araştırmalar yapılması gerekiyor. Kırım Kongo hastalığını kısa sürede, düşük maliyette ve başarılı bir şekilde tedavi etmemiz tıp tarihinde bir ilktir” dedi. İHA