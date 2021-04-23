Faz-2 çalışmalarına geçilen ilacın, virüsün hücreye girmesini ve çoğalmasını engellediği gözlendi. Klinik araştırmalar için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan (TİTCK) izin alındı ve ilaç şimdi 380 gönüllü üzerinde test edilecek. Faz-2 çalışmaları kısa süre içerisinde sekiz farklı merkezde başlayacak. Proje yürütücüsü Prof. Dr. Serdar Durdağı “Bir ilacın yeniden tasarlanması, sıfırdan geliştirme maliyetlerini ve süresini önemli ölçüde azaltıyor” dedi. Doç. Dr. Mustafa Güzel de ilacın tamamen yerli imkânlarla geliştirildiğini söyledi.
Korona tedavisinde yeni umut
23.04.2021 - 02:40 | Son Güncelleme: 23.04.2021 - 02:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu bünyesinde yürütülen bir proje Covid-19 ile mücadelede umut oldu. 30'dan fazla araştırmacı tarafından yürütülen çalışmalarda, farklı bir hastalığa karşı kullanılan bir ilacın, koronavirüs tedavisinde de güçlü bir potansiyele sahip olduğu belirlendi.
Etiketler : covid tedavisi,korona tedavisi,tübitak,
784932 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/784932.aspx
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