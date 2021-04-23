Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Faz-2 çalışmalarına geçilen ilacın, virüsün hücreye girmesini ve çoğalmasını engellediği gözlendi. Klinik araştırmalar için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan (TİTCK) izin alındı ve ilaç şimdi 380 gönüllü üzerinde test edilecek. Faz-2 çalışmaları kısa süre içerisinde sekiz farklı merkezde başlayacak. Proje yürütücüsü Prof. Dr. Serdar Durdağı “Bir ilacın yeniden tasarlanması, sıfırdan geliştirme maliyetlerini ve süresini önemli ölçüde azaltıyor” dedi. Doç. Dr. Mustafa Güzel de ilacın tamamen yerli imkânlarla geliştirildiğini söyledi.