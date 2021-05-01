Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Ramazanın sigarayı bırakmak için en ideal dönem olduğunu söyleyen Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut, “Ancak bu alışkanlığınız devam ediyorsa orucunuzu sakın sigarayla açmayın!” dedi. Gün içinde oluşan nikotin ihtiyacının iftardan sonra peş peşe sigara içerek karşılanmaya çalışmasının kalp sağlığına zarar verdiğini vurgulayan Prof. Dr. Karabulut, “Çünkü bu durum vücuttaki iltihabi reaksiyonu artırıyor ve damarlarda kirli bir ortam oluşmasına sebep oluyor. Bunun sonucunda da damarlar üzerinde ek stres oluşuyor ve damar içinde pıhtı gelişimi riski artıyor. Sonuç; kalp krizi ve inme riskinde artış!” hatırlatmasını yaptı.