"Covid-19 tedavi rehberini güncelleyen Sağlık Bakanlığından alınan yeni karara göre, hidroksiklorokin ilacı, koronavirüs tedavisinde artık kullanılmayacak, koronavirüs hastalarına evde veya hastanede bu etken maddeli ilaç verilmeyecek."
Son dakika! Koronavirüs tedavi rehberi güncellendi
08.05.2021 - 11:28 | Son Güncelleme: 08.05.2021 - 11:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre; Covid-19 tedavi rehberini güncelleyen Sağlık Bakanlığından alınan yeni karara göre, hidroksiklorokin ilacı, koronavirüs tedavisinde artık kullanılmayacak, koronavirüs hastalarına evde veya hastanede bu etken maddeli ilaç verilmeyecek.
Etiketler : koronavirüs,
788634 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/788634.aspx
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