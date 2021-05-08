Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Covid-19 tedavi rehberini güncelleyen Sağlık Bakanlığından alınan yeni karara göre, hidroksiklorokin ilacı, koronavirüs tedavisinde artık kullanılmayacak, koronavirüs hastalarına evde veya hastanede bu etken maddeli ilaç verilmeyecek."