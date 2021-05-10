Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, insidans haritasını paylaştığı gönderisinde şu ifadelere yer verildi:

"İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek." Söz konusu haritaya göre haftalık 100 binde vaka sayısı İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu. En çok vaka sayısı olan 3 il İstanbul, Tekirdağ ve Zonguldak olurken, en az olan iller ise Adana, Şırnak ve Mardin oldu".