Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı bayramla beraber artacak öğün sayısı ve bu durumda yaşanabilecek sindirim problemlerine ilişkin vatandaşlara sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu.

Bayram boyunca Covid-19'a karşı tedbirleri elden bırakmamayı yineleyen Bakanalık Ramazan ayının sonlanması ile yiyecek tüketiminde ani artışa gidilmemesi konusunda uyardı. Ara öğünlerde taze meyve, ceviz, badem, fındık, az şekerli kompostolar, ayran gibi içecekler önerildi.

Bayram sabahı çiğ sebze, az tuzlu peynir, haşlanmış yumurta yiyerek hafif bir kahvaltı ile güne başlanması tavsiye edilirken kızartma, kavurma gibi ürünler tüketilmemelidir denildi.

YEMEKLER İYİ ÇİĞNENEREK, YAVAŞ YENİLMELİ

Sağlık Bakanlığı'nın vatandaşlara duyurduğu beslenme önerileri şöyle devam etti;

"Tam tahıl ekmeklerinin tercih edilmesi kan şekerini kontrol altında tutacağından ve tokluk hissi vereceğinden önemlidir. Besinler iyi çiğnenmeli, yemekler hızlı yenmemelidir. Ramazan Bayramı süresince mide ve bağırsak rahatsızlıkları yaşanmaması için fazla şeker ve şekerli gıdaların tüketimine dikkat edilmelidir.

Hamurlu, şerbetli tatlılar yerine küçük porsiyonlar halinde sütlü tatlılar, taze veya az miktarda kuru meyveler; şerbetler yerine şekersiz veya az şekerli komposto/hoşaf suları, az şekerli limonata, ayran gibi içecekler tercih edilebilir. Sindirim sisteminin düzenli çalışması ve kabızlıktan korunmak için lif (posa) içeriği yüksek olan sebze, meyve ve kuru baklagiller tüketilmelidir. Lif içeriği yüksek bu besinler aynı zamanda kan şekerinin hızla yükselmesini de engeller. Diyabet, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olanlar uyguladıkları diyete bayram süresince de özen göstermelidir."

GÜNDE EN AZ 2,5 LİTRE SIVI ALINMALI

Sıcak yaz aylarına denk gelen Ramazan Bayramı'nda sıvı ihtiyacının karşılanması için günde en az 2-2,5 litre sıvı alınmalı; su, ayran, az şekerli limonata, az şekerli komposto/hoşaf gibi sıvı gıdalar gün içinde tüketilmelidir. Tüm bireyler özellikle de yaşlı ve tansiyon hastası olanlar çay, kahve gibi kafein içeriği yüksek içecekleri gün boyu fazla miktarda tüketmemelidir. Ramazan boyunca gece kalkıp sahur yemeği yemek, ramazandan sonra gece yeme alışkanlığı şeklinde sürdürülmemelidir.

Bayram boyunca uyku düzenine de dikkat çeken Bakanlık, fiziksel aktivitenin de artırılmasını önerdi.