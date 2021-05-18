Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gün içinde kadınların yaklaşık 15 dakika erkeklerin ise 5 dakika aynaya baktığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Hünkar Batıkhan, “Online görüşmelerde filtre sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda olduğu gibi filtre kullanılamıyor. Facetime, Zoom gibi uygulamalarda kendimizi filtresiz, anlık tepkilerle farklı ışıklarda görüyoruz. Görüntülü konuşmalarda kendi görüntümüzü bütün gerçekliği ile görmek kişide aynaya bakıyormuş hissi oluşturuyor. Kişi gün içinde saatlerce kendi görüntüsüne baktığında normalde görmediği kusurlarını da fark ediyor. Başkalarıyla kendini kıyaslama imkânı buluyor. Görüntüsünden memnun değilse, küçük girişimler ya da estetik uygulamalarla düzeltmek istiyor” dedi.