Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Sağlık Bakanlığı’nın 2018 yılında yaptığı Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırmasına göre ülkemizde her üç çocuktan biri fazla kilolu, on çocuktan biri obez. Covid-19 pandemisi döneminde bu korkutan tablonun daha da bozulduğunu söyleyen Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. M. Temel Yılmaz, “İçinde bulunduğumuz salgın döneminde okulların kapalı olması, eğitimin online sürdürülmesi, bilgisayar, televizyon, tabletle geçirilen sürenin artması, hareketsizlik ve bütün bunlara ek olarak beslenme alışkanlıklarının değişmesi sonucunda çocuklarda obezite yüzde 20 oranında arttı. 2025’te çocuk obezitesi, yüzde 16,5 olarak hesaplanırken Covid süreci bunu daha da hızlandırdı” dedi.

30 YAŞINDA BY-PASS YAPIYORUZ

Aşırı kilonun kan yağlarında bozulma, diyabet ve yüksek tansiyon gibi problemleri de beraberinde getirdiğini ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, her üç obez çocuktan biri yetişkinlikte de obez olduğunu hatırlatarak, “Bu çocuklar, 20’li yaşların başında hem obez hem de diyabet olacaklar. Eskiden by-pass ve stent gibi tedavileri 60 yaşını geçmiş kişilere yapardık. Şimdi 40’lı, 30’lu yaşlardaki kişilere bypass yapıyoruz. Aşırı kilolu olma ve obezitenin yol açtığı karaciğer yağlanmasının toplumda görülme sıklığı çocuklarda yüzde 13, yetişkinlerde yüzde 30 ve obezlerde ise yüzde 65-90'a kadar çıktı. Karaciğer yağlanmasının yüzde 20’si sirozla sonuçlanıyor” diye anlattı.

Obezite dünyayı tehdit ettiğini ancak bizim ülkemiz için daha ciddi bir problem olduğunu açıklayan Prof. Dr. Yılmaz, geçtiğimiz yüzyılda insan ömrünün uzadığına dikkat çekerek, “Ancak, Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamasına göre insanlık tarihinde ilk defa 21. yüzyıl çocuklarının anne babalarından hatta, dedelerinden daha kısa yaşayacakları öngörülüyor. Bunun da en önemli sebebi çocukluk çağında başlayan obezite. Aşırı kilo geleceğimizi çalıyor” diye konuştu.

BİLGİSAYARDAN KALKIP TABLETİN BAŞINA GEÇTİLER

Karantinada zorunlu olarak evde kalan grupların Covid-19’dan daha ağır etkilendiğini vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, “18 yaş altı ile 65 yaş üstü kesim, hareketsizlikten daha çok etkilendi. Özellikle çocuklarda, spor ve egzersiz bitti. Derslerini online gören çocuklar bilgisayardan kalkıp tableti ellerine aldılar. Zaten az olan hareket sıfırlandı. Telefonla yemek siparişi kültürünü öğrendiler. Bu tür yeme kültürünün oturması büyük risk” diye anlattı.

Covid-19 obez erkekleri daha fazla etkiliyor Şişmanlıkla birlikte görülen hastalıkların yanı sıra aşırı kilo, insülin direnci ve iltihaplanma gibi metabolik değişikliklere yol açarak vücudun enfeksiyonlarla savaşmasını zorlaştırıyor.

Türkiye obezite ve şeker hastalığında Avrupa’da ilk sırada Word Obesity Observatory tarafından en son girilen veriler doğrultusunda Türkiye hala Avrupa’nın en obez ülkesi olma konumunu sürdürürken, aynı zamanda şeker hastalığında da ilk sırada. Yetişkin halkın yüzde 32’sinin obez olduğu Türkiye’de, yine yetişkinlerin yüzde 12’si şeker hastası. Bu oran diğer Avrupa ülkelerinde yüzde 7-8 civarında.

Üç kişiden biri obez: Pandemi dört kilo aldırdı Dünyanın farklı ülkelerinde yapılan çalışmalar, pandemi döneminde insanların 1,5-4 kilo aldığını gösteriyor. Obezite hem koronavirüse yakalanmayı kolaylaştırıyor hem de hastalıkla mücadeleyi zorlaştırıyor.