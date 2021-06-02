Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele hız kesmeden sürüyor. İkinci kademe normalleşme sürecinin devreye girmesinden sonra koronavirüs tablosundaki son durum merak ediliyor. Buna yönelik Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.



24 SAATTE 112 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tabloya göre son 24 saatte 112 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 47 bin 768’a yükseldi. Toplamda 54 milyon 586 bin 941 test yapıldı. Bugün yapılan 224 bin 150 testten, 7 bin 181 yeni vaka sayısı, 586 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 263 bin 697 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 372 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 131 bin 453’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,8, ağır hasta sayısının ise bin 213 olduğu açıklandı.

Aşılamada yeni dönem başladi: Tüm öğretmenler aşı olabilecek Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aşılamada yeni dönemin başladığı ve bu doğrultuda tüm öğretmenlerin yaş sınırı olmaksızın aşılanacağını duyurdu.

Bakan Koca'dan sevindiren mesaj: Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz Koronavirüsle mücadelede kullanılması önemle dikkat çekilen maske ile alakalı Bakan Koca, "Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak." diyerek ümitlendiren açıklamalarda bulundu.