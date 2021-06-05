Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye koronayla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Aşılamanın hız kazanması ve koronavirüs tedbirlerinin dikkatle ve özenle yürütülmesi tam normalleşme için oldukça umut vadediyor. Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı kamu spotu paylaşımıyla koronavirüsle alakalı gelişmeler konusunda bilgilendirdi.

"Büyüklerimizin küçüklerimize kavuşması için kolları sıvıyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılama kampanyası için sosyal medya hesabından, "Büyüklerimizin küçüklerimize kavuşması için kolları sıvıyoruz" mesajıyla kamu spotu paylaştı. Koca paylaştığı videoda, “Yapılan araştırmalar, Bakanlığımızca uygulanmakta olan Covid-19 aşılarının hastalığı ağır geçirme riskini, hastaneye yatış oranını ve ölüm oranını azalttığını göstermiştir” ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca: Yakında maskeleri çıkaracağız Bakan Koca, Dünya Çevre Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yakında maskelerin çıkacağı müjdesini verdi.

Bakan Koca'dan 'korona ölümleri' açıklaması Bakan Koca, "Bugün 100'ün altına indi" diyerek koronavirüs kaynaklı ölüm sayılarının azaldığına, dikkat ve aşı ile de salgının kontrol altına alınmaya başladığına dikkat çekti.