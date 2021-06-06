Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Memişoğlu “Hep birlikte başarıyoruz. Teşekkürler İstanbul. Rehavete kapılmadan, unutmadan... Covid’i şehrimizden kovalım, gündemimizden çıkaralım” ifadelerini kullandı.

BEŞ MİLYON AŞILAMA

Öte yandan Sağlık Bakanlığı ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısını 30 milyon 284 bin 601 olarak açıkladı. Salgının artış hızının azaltılması ve kontrol altına alınması açısından kritik öneme sahip olan İstanbul’da saat 11.13 itibarıyla 2 milyon 931 bin 613’ü birinci doz, 2 milyon 68 bin 395’i ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı 5 milyon 8 oldu.

BATI NİL VİRÜSÜ UYARISI

Bu arada uzmanlar İstanbullulara Batı Nil virüsü uyarısında da bulundu. Kan yoluyla bulaşan virüsün İstanbul’da kuşlarda tespit edildiği belirtildi.