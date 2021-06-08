Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de uygulanan toplam aşı miktarı 31 milyon 215 bini aştı. Aşılamada sayı hızla artarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşılarına erişimin kolaylaştığının müjdesini verdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. BioNTech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin" dedi.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Koronavirüs aşısı olmak için randevu nasıl alınır? Randevu almak için iki seçenek bulunuyor. İlk seçenek ALO 182’yi aramak. Randevu almak için diğer seçenek ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte randevu almak.

MHRS NASIL RANDEVU ALINIR?

MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Üye olduktan sonra “Randevu Al” butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevuzunu oluşturabilirsiniz.

BioNTech aşısı tüm hastanelerde uygulanabilecek Dün yeni partisi Türkiye'ye ulaşan BioNTech aşıları, saklama koşullarındaki değişiklikle, uygulama tüm hastane ve aile sağlığı merkezlerinde yapılabilecek.

mRNA aşıları uzun süreli koruma sağlıyor Amerikalı bilim adamları mRNA aşılarının, vücuttaki antikor seviyesi düştükten sonra bile bağışıklık sağlayabileceğini açıkladı.