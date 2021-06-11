Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" doğrultusunda aşılama süreci devam ediyor. Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan 45 yaş ve üzeri kişiler de dünden itibaren aşı olabiliyor. İstanbul'daki Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit "Haziran ayı, her bir günü sanki yeniden başlıyormuşçasına coşkulu geçecek gibi gözüküyor. Aşıya inanılmaz bir talep var. Bu ay belki aşı yapma anlamında çok yorulacağız ama güzel bir yorgunluk olacak. Bu yorgunlukla belki önümüzdeki ayların sağlık anlamındaki yükünü yok etmiş olacağız" dedi.

AŞI MİKTARI 32 MİLYONU AŞTI

Öte yandan aşılamanın hız kazanmasıyla birlikte ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı da 32 milyonu aştı. Dün akşam itibarıyla ilk doz sayısı 18 milyon 750, çift doz sayısı da 13 milyon 500 bine ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün yaptığı açıklamada pazartesi günü 40 yaş üzeri kişilerin aşılama programına alınacağını duyurmuştu. Koca yeni paylaşımda bulunarak, bugünden itibaren berber ve kuaförler, gıda üretim-dağıtım sektörü ile kafe ve lokanta çalışanlarının da aşılama programına dâhil edildiğini bildirdi.