Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Sanal gerçeklik anlamında kullanılan ‘siber’ ile ‘hastalık hastası’ diye özetlenebilecek ‘hipokondriyazis’ kelimelerinin birleştirilmesiyle türetilen bu tanım, internette sağlıkla ilgili bilgi arayışı olarak açıklanıyor. Ancak bu arayış kişinin içini rahatlatmak yerine daha endişesini daha da artırıyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Büşra Sübay, siberkondria tuzağına düşmemek için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle açıklıyor:

Bilgi kaynağına dikkat edin: İnternet ortamındaki güvenilir ve güvenilir olmayan bilgi kaynaklarını ayırt etmek gerçek dünyaya göre daha zor olabiliyor. Bu nedenle internetteki bilgi kaynaklarının doğruluğundan emin olunmalı.

KESİNLİK İÇERMEZ!

İnternet tanı yeri değildir: İnternet, kişinin kendi kendine tanı koyabileceği bir yer değildir. Her soruya cevap bulmak mümkün olmaz.

Kesinlik içermediğini unutmayın: Araştırmalarınızda elde ettiklerinizin sadece bir bilgi oldu- ğunu ve bu bilgilerin kesinlik içermediğini unutmayın.

Bilgiyi doktorunuzdan alın: İnternet, belirsiz veya yanlış bilgi sağlayabilir. Alanında uzman doktorların sundukları bilimsel bilgileri ve önerileri dikkate alın.

Ara ara dijital detoks yapın: Edinilen bilgileri gerçekçi ve güvenilir bir süzgeçten geçirerek değerlendirmek için belirli aralıklarla (mesela haftanın 1 gününü tamamen ekransız geçirme ya da haftanın 3-4 günü 2-3 saat kesintisiz) ekran molası verin.