Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu Twitter üzerinden, aşılama çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda, aşıda 40 yaşa kadar inildiğini belirterek, "Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Bakan Koca duyurdu: Son 24 saatte 449 bin 684 doz aşı Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son 24 saatte 449 bin 684 doz Covid-19 aşısı yapıldığını açıkladı.

Bakan Koca'dan yerli aşı için gönüllülük çağrısı Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli aşımız son aşamada. FAZ 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım" dedi.

Bakan Koca uyardı: Randevunuzu aksatmayın Son dakika: Bakan Koca, BioNTech aşısının flakonunda 6 doz aşı bulunduğunu ve 6 saat içinde kullanılmadığı takdirde israf olduğunu belirterek, "Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın" uyarısında bulundu.