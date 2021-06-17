Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Hindistan’da tanımlanan ve şu anda İngiltere’deki vakaların yüzde 90’ını oluşturan delta varyantının gençlerde hafif geçtiğini belirten uzmanlar, enfeksiyonun gençlerde daha çok “kötü bir soğuk algınlığı” gibi ortaya çıktığını ancak, hasta olan kişilerin virüsü bulaştırmaya devam ettiğini söylüyor. Delta varyantının belirtilerinin daha çok baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı olduğunu vurgulayan uzmanlar, ateşin oldukça yaygın olduğunu ancak koku kaybının artık ilk 10 semptom arasında görülmediğine dikkat çekiyor.

Koronavirüste şimdi de “Moskova” varyantı çıktı Rusya sağlık yetkilileri Moskova’da yeni bir koronavirüs varyantı tespit ettiklerini açıkladılar. Bilim adamları mevcut aşıların “Moskova” varyantına karşı etkili olup olmadığını araştırıyor.

Sevindiren tespit: Covid aşıları Hindistan varyantına karşı da koruyor İngiltere Halk Sağlığı İdaresi tarafından yapılan araştırma, Covid aşılarının virüsün Hindistan varyantına (Delta) karşı da koruma sağladığını ortaya koydu.