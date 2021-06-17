Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Hiçbir sağlık probleminiz yokken, grip ya da Covid-19 atlattıktan sonra birdenbire yürüme zorluğu çekmeye başladıysanız dikkat! Sizi tekerlekli sandalyeye dahi mâhkum edebilecek hastalığın sebebi Guillain Barre Sendromu olabilir.

Bağışıklık sisteminin yanlış yönlendirmesi sebebiyle ortaya çıkan ve nadir görülen Guillain Barre Sendromu vakalarında artış yaşandığını söyleyen Özel Adatıp İstanbul Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdulkadir Koçer “Covid-19 hastalığını atlatanların hiçbir şikâyetleri olmasa bile sinirlerinde bir tutulma olup olmadığını kontrol ettirmesini tavsiye ediyorum. Testleri negatif çıkan hastalar bir süre sonra ayakları tutmaz şekilde hastaneye başvurabiliyorlar” dedi. Guillain Barre Sendromunun sinir sisteminde meydana gelen hasar sonucu, vücutta kas güçsüzlüğüne, refleks kaybına, uyuşmaya, karıncalanmaya ve geçici felce sebep olduğunu söyleyen Prof. Dr. Koçer “Bu nörolojik hastalıkta bağışıklık sistemi, sinirlere saldırır. Ayaktaki sinir uçlarını tutarak hasara yol açar. Bu durum 1 hafta 10 gün içerisinde aniden yürüme kabiliyetinin ortadan kalkmasına hatta kişinin tekerlekli sandalyeye bağımlı hâle gelmesine sebep olabilir. Bu sendromun en önemli sebebi bağışıklık sisteminin yanlış yönlendirilmesidir. Grip, zehirli ishal, Covid-19 gibi hastalıklar, aşılar, geçirilen ameliyatlar Guillain Barre Sendromunu tetikleyebilir” diye anlattı.

Guillain Barre Sendromunda erken teşhisin çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Koçer “Bu hastalığın teşhisi önemlidir. Çünkü teşhis ne kadar hızla konulabilirse tedaviye de o kadar çabuk başlanır. Ayaklardan başlayan bu hastalık eğer zamanında kontrol altına alınmazsa göğüs kaslarını tutup solunum yetmezliğine, ellerdeki kasları tutup ellerde de felce kadar götürebilmektedir. Vakit kaybetmeden başlanan medikal tedavi ile üç hastadan ikisi, hastalığın herhangi bir etkisini hissetmeden iyileşerek normal hayatına dönebilir” açıklamasında bulundu.

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BEL SUYU İLE TEŞHİS KONULUYOR

Erken teşhis kadar doğru teşhisin de çok önemli olduğuna işaret eden Prof. Dr. Koçer “Polinöropatik hastalıkların onlarca çeşidi vardır. Bunların arasından sadece iki veya üç tanesi bu ilaç tedavisine cevap verir. Dolayısıyla hastanın çok iyi şekilde değerlendirilmesi gerekir. İlaç tedavisine cevap alabilecek miyiz sorusuna en net yanıt ise bel suyu analiziyle alınmaktadır. Analiz sonrasında medikal tedaviye uygunluk ortaya çıkarsa tedavi süreci hızla başlatılır” diye konuştu.

COVID-19, HASTALIĞI TETİKLİYOR MU?

Pandemi döneminde Guillain Barre Sendromu’nun görülme sıklığında artış olduğunu ifade eden Prof. Dr. Abdulkadir Koçer, bu bağlantıyı şu şekilde açıkladı: Covid-19 öncesinde, Guillain Barre Sendromu’nun belirtileriyle bizlere başvuran hastalarımıza son bir ay içerisinde grip geçirip geçirmediğini ya da ishal olup olmadıklarını sorardık. Son bir buçuk yıldır ise Covid-19 sormaya başladık ve gerçekten de Covid atlatan hastaların bir kısmında Guillain Barre Sendromu geliştiğini tespit etmiş olduk.

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TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ, YÜRÜYEREK AYRILDI

İstanbulda yaşayan 53 yaşındaki Talip Doğan Karlıbel, son iki hafta içerisinde yürüme güçlüğü çekmeye başlamıştı. Aniden gelişen yürüme güçlüğünü yıllardır mücadele ettiği şeker hastalığına bağlayan Karlıbel, iki hafta boyunca hastalığını ihmal etmişti. Adım atamayacak hâle geldiğinde hastaneye başvuran Karlıbel’e ayırıcı tanı için bel suyu analizi yapıldı ve Guillain Barre Sendromu teşhisi kondu. Hızlı şekilde ilaç tedavisi başlanan Karlıbel, 1 hafta içerisinde iyileşti ve tekerlekli sandalye ile geldiği hastaneden yürüyerek ayrıldı. Prof. Dr. Koçer “Toplumumuzda, yürüme güçlüğü çekip bunun şeker hastalığından kaynaklandığını düşünerek tedavisini ihmal eden çok sayıda hastamız mevcut. Toplumun, Guillain Barre Sendromu’nun farkına varıp, bu doğrultuda hareket etmeleri tedavi şansı açısından büyük önem taşıyor” dedi.