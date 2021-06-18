Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele başarılı bir biçimde sürdürülüyor. Yaş haddinin düşmesiyle birlikte aşılama hızının artması, tedbir kurallarının düzenli bir biçimde uygulanmasının meyveleri koronavirüs tablosuna yansıdı. Vaka ve ölüm oranlarındaki düşüş ivmesi sürüyor.

59 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 59 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 71’e yükseldi. Toplamda 58 milyon 123 bin 990 test yapıldı. Bugün yapılan 224 bin 128 testten 5 bin 575 yeni vaka sayısı, 497 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 359 bin 728, bugün iyileşen 4 bin 427 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 224 bin 224’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, ağır hasta sayısının ise 856 olduğu açıklandı.

AŞI OLUMLU GİDİŞATI HIZLANDIRDI

Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde aşılama uygulaması büyük bir hızla devam ediyor. Dün uygulanan 1 milyon 582 bin aşı ile günlük aşılama rekoru kırılmıştı. Bugün ise ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı sayısı 40 milyonu aştı. Yaş haddinin indirilmesiyle ciddi bir hıza ulaşan aşılanma oaranı vaka sayılarındaki olumlu gidişata en önemli etkiyi yaptı.

İngiltere’de koronavirüs vakaları bir haftada iki kat arttı Yakında koronavirüs kısıtlamalarını kaldırarak normalleşmeye geçmeye hazırlanan İngiltere’de koronavirüs vakaları Hindistan varyantı sebebiyle uzun bir aradan sonra yeniden artmaya başladı.

Moskova'da koronavirüs tedbirleri 29 Haziran'a kadar uzatıldı Rusya'nın başkenti Moskova'da koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin süresinin 29 Haziran'a kadar uzatıldığı açıklandı.

Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 383 bin 490'a yükseldi Koronavirüs salgınından dünyada en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da ölü sayısı son 24 saatte 1587 artarak 383 bin 490'a yükseldi. Ülkede vaka ve ölüm sayıları da günlük bazda azalmayı sürdürüyor.