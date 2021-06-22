Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Sınavdan önceki hafta bol miktarda su içilmesinin dikkati toplamaya yardımcı olacağını söyleyen Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, “Sınavdan önceki haftalardan itibaren yeterli su içmeye dikkat etmek gerekir. Sınava hazırlık temposunun arttığı dönemlerdeki ihmal ya da herhangi bir sebeple vücuda uzun süre su alınmazsa, bu dönemde tüketilen su miktarı, alınandan daha fazla olacağından, susuzluk (dehidrasyon) meydana gelebilir. Bu durum kişilere göre farklılık gösterebilmekle birlikte baş ağrısı, zihin ve algılama fonksiyonlarının bozulmasına, dikkat dağınıklığına ve ruhsal durumun olumsuz etkilenmesine sebep olur. Susuzluğa bağlı kabızlığın oluşturduğu sıkıntı sınav başarısını etkileyebilir” diyerek uyarıda bulundu.

Gebelikte az su içmek düşük sebebi "Gebelik beslenmesinde üzerinde en sık durduğumuz konu yeterli su tüketimidir. Mevsime göre 2,5 veya 3 litre su tüketilmelidir"