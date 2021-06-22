Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Koronavirüs aşısında tedarik sıkıntısının aşılmasının ardından aşılama yaşının 35 yaş ve üzerine kadar inmesiyle ülkemizde yapılan toplam aşı sayısı yaklaşık 42 milyona ulaştı. İki doz aşısı tamamlananların sayısı da 14,5 milyona ulaştı. Türkiye’nin günde 1,5 milyon doz aşı yaparak sınırları zorladığını söyleyen Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, “Aşılama hızımız bu şekilde giderse Temmuz ayının sonunda hedeflenen yüzde 70 bağışıklık oranına ulaşabiliriz” müjdesini verdi.

Günde 1,5 milyon aşılama hızının devam etmesi durumunda toplum bağışıklığına aşı yoluyla ulaşılabileceğini ifade eden Prof. Dr. Balık, “Eğer yüzde 70 bağışıklık oranını yakalarsak artık yeni bir dalga ile karşılaşma riskimiz ortadan kalkar. Covid-19 salgın olma durumundan çıkar. Ama virüs dünyada bitene kadar aşı olmayanlarda tek tük enfeksiyonlar şeklinde görülmeye devam eder” açıklamasını yaptı.

DELTA VARYANTINA KARŞI AŞI

Özellikle BioNTech aşısının Hindistan kaynaklı Delta varyantına karşı da etkili olduğunu ifade eden Prof. Dr. Balık, yapılan çalışmaların iki doz BioNTech aşısının Hint varyantından önemli ölçüde koruduğunu gösterdiğini belirterek, “Şu anda aşılanması gereken popülasyonun yüzde 50’si tek doz da olsa aşıya kavuşmuş oldu. Tek doz aşı hiç aşı olmamaktan daha iyi. Tek doz BioNTech aşısı eski İngiliz varyantından yüzde 30-60 koruyor ama Hint varyantında koruma ihtimali biraz daha düşük. Bu rakam kâğıt üzerinde iyi gibi görünse bile toplumun yüzde 70’i bağışıklanmadığı sürece İngiltere’de olduğu gibi yeni bir dalga ile karşı karşıya kalınması söz olabilir” dedi.

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İNGİLTERE’DE HASTALANANLAR AŞISIZ

Delta varyantı gibi varyantların bize yayılması durumunda aşılı olmayanların riskinin daha yüksek olacağına işaret eden Prof. Dr. Balık, “Bu varyant gençleri de etkiliyor ve hastaneye yatış oranlarını artıyor. İngiltere’de aşılama oranları iyi bir rakam olan yüzde 50’lere çıkmışken, Hint varyantı yayılmaya başladı ve yeni vaka sayıları günde 11 bine ulaştı. Dikkat çeken nokta yeni vakaların hepsinin aşılanmamış olması. Dünyada hâkim olmaya başlayan Delta varyantın etkisinden kurtulabilmek için aşılamanın aynı hızla sürdürülmesi ve gerekli toplum bağışıklığına en kısa zamanda ulaşılması şart” diye anlattı.

Prof. Dr. Balık, “Vatandaş gevşemeden kişisel korunma tedbirlerini sürdürürse bu varyant ülkemizde yayılmadan toplum bağışıklığı oluşmuş olur” dedi.

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞININ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Aşının koruyuculuğunun 6 ay sonra azalmaya başladığını söyleyen Prof. Dr. Balık, Sağlık Bakanlığı’nın 3. doz aşı için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Yeni gelen Sinovac ve Sputnik aşılarının testlerinin kısa bir süre içinde biteceğini ve elde 3 aşı seçeneği bulunacağını hatırlatan Prof. Dr. Balık, “Mutlaka hatırlatma dozu yapılması gerekiyor. Üçüncü doz için çapraz aşılama dediğimiz, farklı bir aşının tercih edilmesinde herhangi bir sakınca olmadığını söyleyebiliriz. İnaktif aşıda antikorlar 6 ay sonra azalmaya başlarken BioNTech yapılanlarda üçüncü doz aşının sekiz ay ya da bir yıl sonra yapılması öngörülebilir” dedi.

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