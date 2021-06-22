Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Bu kapsamda Mart 2021’de, 12 -15 yaşları arasındaki 2.300 ABD' li çocukla yapılan bir araştırmada, aşının Covid-19' u önlemede yüzde 100 etkili olduğunun gösterildiğini ifade eden Prof. Dr. Gökdemir, “Araştırma ayrıca, gençlerin aşılama sonrası yetişkinlere göre daha yüksek antikor seviyeleri geliştirdiğini de ortaya koydu” dedi. Bilimsel çalışmaların Covid-19 aşısının çocuklarda büyüklerden farklı biryan etki yapmadığını gösterdiğini söyleyen Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Oya İtil de, “Bu yan etkiler aşı yerinde ağrı, hâlsizlik, baş ağrısı, döküntü, kas ağrısı, eklem ağrısı, ateş olarak sıralanabilir. Erişkinlerde olduğu gibi, aşı yapıldıktan sonra 15-30 dakika boyunca alerjik reaksiyon gelişme riski açısından çocukların izlenmesi uygun olacaktır” diye açıkladı.

Aşıya ve tedbirlere devam Hindistan kaynaklı Delta varyantının dünyada etkin olmaya başladığını söyleyen Prof. Dr. İsmail Balık, “Delta dalgasına yakalanmamak için aşılama hızımızı düşürmemeli ve aşılansak da korunma tedbirlerini elden bırakmamalıyız” dedi.