Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BioNTech'in Türk CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, dün düzenlenen bir toplantıda, "Şu anda aşımızın dolaşımdaki varyantlara ayarlanması gerektiğine dair bir gösterge yok.” açıklamasını yaptı.

BioNTech, üçüncü bir doz veya aşının ayarlanmasına ilişkin hazırlık yapmak için aşının yeni varyantlara karşı etkinliğinin sürekli olarak gözden geçirildiğini söyledi.

Şahin, bunu kolaylaştırmak için BioNTech'in bir "prototip yaklaşımı" kullandığını söyledi.

Bu yaklaşımla, teknoloji, üretim ve aşıların yetkilendirilmesi alanlarında da sürecin esnetilmesine olanak tanıyor.

AŞIYLA SAĞLANAN BAĞIŞIKLIK ZAMANLA AZALIYOR

Bununla birlikte Prof. Dr. Şahin, bilim insanlarının koronavirüsün varyantları hakkında giderek daha fazla bilgi sahibi olduğunu söyledi. Aynı zamanda, yeni varyantlar ortaya çıktıkça aşılı kişilerin bağışıklığının zamanla azaldığının gözlemlendiğini söyledi.

ÜÇÜNCÜ DOZ AÇIKLAMASI

Prof. Dr. Şahin, üçüncü dozun gerekli olup olmadığını şu an için bilmediklerini belirterek, "Bağışıklığı yenilemek için üçüncü bir aşının yüksek değerde olabileceğine inanıyorum. Ancak ne zaman ve ne sıklıkta bir takviyeye ihtiyaç duyulacağını henüz bilmiyoruz” dedi.

Diğer taraftan Şahin, BioNTech ve ABD'li ortağı Pfizer’ın gelecek yıl artırılmak üzere bu yıl 3 milyar koronavirüs aşısı üretmeyi planladıklarını açıkladı. Aşıların en az yüzde 50'si BioNTech tarafından üretilecek.

DSÖ’DEN DELTA VARYANTI UYARISI

Dünya Sağlık Örgütü'nün dünyada "baskın tür" olacağını öngördüğü "delta varyantı'nın, koronavirüsün orijinal versiyonuna göre yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu açıklandı.

Son dönemde birçok ülkede baskın hale gelen Delta varyantı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dün yaptığı açıklamada, bulaşıcı delta varyantının, en savunmasız insanları seçmek için en hızlı ve en uygun koronavirüs türü olduğunu bildirmişti.

DSÖ direktörlerinden Dr. Mike Ryan, Delta varyantının "insanlar arasında daha çok yayıldığı için daha öldürücü olma" potansiyeline sahip olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Şahin'den 'Hint mutasyonu' uyarısı Prof. Dr. Uğur Şahin, ilk kez Hindistan'da tespit edilen delta varyantı hakkında uyarıda bulunarak, dünyada virüsün dördüncü bir dalgasının görülebileceğine dikkat çekti.

DSÖ uyardı! Hindistan varyantı baskın tür olmaya başladı Dünya Sağlık Örgütü, ilk olarak Hindistan'da görülmeye başlanan Delta varyantının dünya çapında baskın koronavirüsün baskın türü olmaya başladığını açıkladı.

DSÖ'den Türkiye'ye övgü: Covid ile mücadeleniz takdire şayan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Türkiye'nin koronavirüsü yenmek için hem ülke içinde hem ülke dışında mücadele verdiğini söyledi.