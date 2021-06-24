Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN - ANKARA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Merkezinde bir araya geldiği milletvekilleri ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerine bir sunum yaptı. 4 yerli aşı çalışmasının klinik araştırma aşamasına geldiğini söyleyen Koca “Yerli aşımız bağımsızlığımızın ve kendimize her alanda yeter olmanın önemli bir nişanesi olacaktır” dedi. Aşılamadaki duruma ilişkin ise hedeflenen nüfusun 55 milyon 937 bin 621 olduğunu dile getiren Koca, en az bir doz aşılanan kişi oranının yüzde 51,25, aşısı tamamlanan kişi oranının da yüzde 26,3 olduğunu belirtti. Koca, ikinci doz aşı bekleyen kişi sayısının da 13 milyon 737 bin 850 olduğunu ifade etti. Koca, bir milletvekilinin dünyada hızla yayılmaya başlayan Delta varyantının durumuyla ilgili sorusuna “Türkiye’de 134 kişide görüldü. Sinovac ve BioNTech, bu varyanta karşı etkili” cevabını verdi.

İLK AŞILAMA EKİMDE BAŞLIYOR

Hatırlatma aşılarının ne kadar gerekli olduğuna bakıldığını aktaran Koca “Turkovac’a talep çok. Turkovac’ın ikinci dozu yüzde 100 koruyor. Ekim gibi Turkovac aşılaması başlayabilir. Kısıtlamaların geri gelmesi şimdilik söz konusu değil” diye konuştu. Koca, bir milletvekilinin aşı karşıtlığına yönelik sorusu üzerine şu cevabı verdi: Türkiye’de aşılama hedefi yüzde 75-80 olarak belirlendi. Aşılanmamış bir kitle var. Oradaki hedef yüzde 70. Yerli aşı uygulanabilirse hedefi biraz yükseltebilir. Vatandaşı teşvik edelim. Aşının gerekliliğini anlatalım.

Bakan Koca: 18 yaş üstü aşı olabilecek Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yaş haddinin bir kez daha düşürüldüğünü duyurarak, 18 yaşını aşmış vatandaşların aşı olabileceğini bildirdi.

BEKLENENİN 20 KATI TALEP

846 BİN GÖNÜLLÜ

Türkiye'de devam eden 18 yerli aşı çalışması içerisinde ileri aşamadaki, Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen "TURKOVAC"ta Faz 3 çalışması aşamasına geçildi. 40 bin 800 gönüllüye ihtiyaç olmasına rağmen Sağlık Bakanlığının e-Nabız'a eklediği "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu üzerinden bugüne kadar 846 bin 451 kişi başvuru yaptı. Gereken şartları sağlayan yurt içi ve yurt dışındaki 40 bin 800 gönüllünün Faz 3 çalışmasına katılması uygun bulundu. İlk yerli aşının geliştirilmesiyle birlikte Türkiye, dünyada kendi aşısını geliştiren ilk 10 ülke arasındaki yerini alacak.