Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, varyantın, pandemiyle mücadelede en büyük tehdit olduğunu söyledi. İlk kez Hindistan'da rastlanan Delta varyantının çok daha bulaşıcı olduğunu ve hastalığa yakalananların çok daha ağır atlattıklarını söyledi. Delta varyantı ABD’de ortaya çıkan vakaların yüzde 20’sini oluşturuyor. Vakalar ise her hafta ikiye katlanıyor.

BIONTECH YÜZDE 96 ETKİLİ

BioNTech'in kurucu ortaklarından Uğur Şahin, Delta varyantına karşı aşılarının yüzde 96 etkili olduğunu söyledi. Şahin "Hâlihazırda aşımızı mevcut varyantlara uyarlamanın gerekli olduğuna ilişkin kanıt yok" dedi.

AVRUPA ALARMA GEÇTİ

Hindistan kökenli Delta varyantı sebebiyle İngiltere, Portekiz ve Rusya’da vakalar artış gösterdi. Ayrıca varyantın bir ay içinde ülkelerinde etkili olacağını ifade eden Alman yetkililer, Portekiz, İngiltere ve Rusya’dan uzak durulmasını istedi.

ŞİMDİ DE 'PLUS' ÇIKTI

Hindistan’da Delta varyantından daha bulaşıcı ve tehlikeli Delta Plus mutasyonu tespit edildi. 40 kişide yeni tehlikeli varyant görüldü.

Delta mutasyonu Ukrayna’ya sıçradı Hindistan'da ortaya çıktığı bilinen delta virüsü Ukrayna'ya da sıçradı.

Prof. Dr. Özkaya: Aşı, delta varyantından koruyor Koronavirüsle mücadeleye dünya çapında devam edilirken bir yandan ortaya çıkan yeni varyantlar kafaları karıştırıyor. Hindistan’da tespit edilen ’delta’ varyantıyla ilgili Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya aşı olarak, delta varyantından da korunmanın mümkün olduğunu söyledi.