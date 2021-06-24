Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan Sağlık Bakanlığı, AY.1 olarak da bilinen Delta Plus varyantının diğer varyantlara göre daha kolay yayıldığını, akciğer hücrelerine daha kolay bağlandığını ve antikor tedavisine dirençli olduğunu ifade etti.

ENDİŞE VARYANTI

Mutasyona uğradığı düşünülen bir varyantın daha kolay ve hızlı bulaşma, daha ağır seyreden hastalık ve antikora karşı gösterdiği direnç gibi kriterlerden en az birini yerine getirdiğine kanıt bulunabilirse "endişe varyantı” olarak sınıflandırılıyor.

Ancak, Delta Plus'ın "endişe varyantı" olarak sınıflandırılmasını sorgulayan bazı virologlar, söz konusu varyantın diğer varyantlara kıyasla daha bulaşıcı olduğunu veya hastalığın daha ağır seyretmesine yol açtığını kanıtlayacak herhangi bir verinin olmadığını söyledi.

"BİYOLOJİK VE KLİNİK BİLGİLERE İHTİYAÇ VAR"

Virolog Dr. Gagandeep Kang, henüz yeni varyant hakkında ortaya atılan iddiaların doğruluğunu kanıtlayacak bir veri olmadığını ifade ederken, yeni varyantın endişe verecek türden olup olmadığını anlamak için biyolojik ve klinik bilgilere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ilk kez Nisan ayında görülen Delta Plus varyantının Hindistan’ın üç eyaletinde yaklaşık 40 kişide tespit edildiğini ve söz konusu varyantın 9 ülkede daha (ABD, İngiltere, Portekiz, İsviçre, Japonya, Polonya, Nepal, Rusya ve Çin) görüldüğü bilgisini paylaştı.

DELTA PLUS VARYANTI NEDİR?

Hindistan’da görülen Delta mutasyonunun bir alt türü olan Delta Plus, ilk olarak Güney Afrika’da tespit edilen Beta varyantında görülen K417N isimli spike proteinin mutasyonuna sahip.

Hindistan’da Delta Plus adı verilen koronavirüs mutasyonunun varlığı ilk olarak 11 Haziran’da İngiltere’de yayımlanan kamu sağlığı bülteninde bildirildi.

Bazı bilim insanları, bu mutasyonun, Delta varyantında görülen diğer özelliklerle de bir araya geldiğinde bulaşıcılığı artıracağından endişe duyuyorlar.

Delta korkusu! Vakalar sürekli artıyor Delta varyantı endişesi büyüyor.

Delta mutasyonu Ukrayna’ya sıçradı Hindistan'da ortaya çıktığı bilinen delta virüsü Ukrayna'ya da sıçradı.

Bakan Koca açıkladı: Delta varyantı Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Partili milletvekillerini ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerini sağlık politikaları, aşılamada gelinen son durum, TURKOVAC aşısı ve normalleşme süreci hakkında bilgilendirdi. Bakan Koca, Delta varyantının Türkiye'de 134 kişide görüldüğünü de açıkladı.