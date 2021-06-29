Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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İlk defa Hindistan’da ortaya çıkan ve şu ana kadar görülen varyantların en etkilisi ve en güçlüsü olarak tarif edilen Delta mutasyonu, salgınla başarılı bir şekilde mücadele ederek normal hayata geçen ülkelerde yeniden kapanma kararının alınmasına sebep oluyor. Normalleşen ülkelerden İsrail’in yeniden maskelere dönüş kararının ardından Avustralya’nın başkenti Sidney’in bazı bölgelerinde de iki haftalık kapanma ilan edildi. Salgının dördüncü fazının yaşandığını bildiren uzmanlar, bu dalganın en çok aşısızları etkileyeceğini ifade ediyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ülkemizde de 134 vakada Delta mutasyonuna rastlandığını bildirildi. Delta varyantının belirtilerini, neden daha tehlikeli olduğunu, bulaşıcılık oranlarını, aşının Delta varyantından koruyup koruyamadığını iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner’e sorduk...

AŞISIZ GENÇLER ARASINDA YAYILIYOR

Delta mutasyonu 85’ten fazla ülkede görüldü. Şu anda özellikle İngiltere, Rusya ve Portekiz de virüsün baskın tipi Delta varyantı hâline geldi. İngiltere’de nüfusun yüzde 80’i en az bir doz aşılanmış olmasına rağmen Hindistan varyantı bütün vakaların yüzde 99’unu oluşturuyor. Amerika’da da sayı hızla artıyor ve şu anda tüm vakaların yüzde 30’unu Delta varyantı oluşturuyor. Salgının Rusya’daki merkezi başkent Moskova’da yeni vakaların yüzde 90’ı Delta varyantı ile ilişkili. Virüse yakalananların birçoğunun aşılanmamış 20 ile 39 yaş arası gençler olduğu vurgulanıyor.

Fransa'da Delta varyantı tehdidi büyüyor Fransa'da koronavirüs salgınında ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantı vakalarının arttığı açıklandı.

15 KAT HIZLI HAREKET EDİYOR

Daha önce yapılan çalışmalarda orijinal Vuhan virüsü ile bulaşma riskini tarif ederken yakın temas için maske olmadan 15 dakika yüz yüze temastan söz ediyorduk. Delta varyantında bu sürenin bir dakikadan daha az olduğu ifade ediliyor. Hücreden hücreye füzyon yoluyla yayılma kabiliyetine sahip virüs, enfekte olmuş kişilerde daha hızlı yayılabilmesini ve bağışıklık sisteminden kısmen saklanmasını sağlıyor. Almanya’da yapılan yeni bir çalışmada, Delta varyantının akciğer hücrelerine ulaşmada daha başarılı olduğu belirtiliyor. Delta varyantı oldukça önemli iki mutasyon içeriyor. Bu mutasyonlar hem bulaşıcılığın artmasına hem de antikordan kaçış mekanizması ile aşı etkinliklerinin azalmasına yol açıyor.

ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRMIYOR

Şu andaki verilere göre daha ölümcül olduğunu söylemek mümkün değil. Yapılan bir çalışma Covid-19’a bağlı hastanede yatış süresinin diğer varyantlara göre daha uzun olmadığını gösterdi. Tabii ki bu durumda Delta varyantının özellikle aşılanmamış genç kişilerde yaygın olmasının etkisi çok büyük.

GRİP BENZERİ BELİRTİLER

Delta varyantında mide baş ve boğaz ağrısı, bulantı, ishal, kusma, yüksek ateş, burun akıntısı gibi belirtiler sık görülüyor. Gençler arasında ağır soğuk algınlığına benzer bir hastalığa sebep oluyor. Belirtileri gribe benzediği için, yakalananlar, Covid-19’dan şüphelenmiyor ve test yaptırmıyorlar ancak virüsü bulaştırmaya devam ediyorlar.

DÖRDÜNCÜ DALGADAN AŞI KORUYACAK

Aşılamanın hız kazandığı bu dönemde en önemli soru “aşıların mutasyonlar üzerinde etkisi var mı?”. Delta varyantına karşı mRNA aşılarının etkili olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Çetiner, “Ancak Sinovac’ın Delta varyantına karşı daha düşük bir koruyuculuk gösterdiği ifade ediliyor. Geçtiğimiz günlerde BioNTech aşısının Delta varyantına karşı birinci dozdan sonra yüzde 36, ikinci dozdan sonra yüzde 88’lik bir koruyuculuğu sağladığı tespit edildi. Özellikle tek dozdan sonraki düşük koruyuculuk oranları mutlaka iki doz aşının yaptırılması ve iki doz arasındaki sürenin bir ayı aşmaması gerektiği tartışmalarını gündeme getirdi. Gelmekte olan dördüncü dalgadan Türkiye’yi hızlı aşılama kurtaracak” dedi.

Rusya'da Delta varyantı vakaları arttırdı Rusya'da Delta varyantı ve aşılamanın yavaş ilerlemesi nedeniyle vakalarda keskin bir artış var. Bu ayın başında 9 bin olan vaka sayısı Delta varyantı nedeniyle 20 binlere yükseldi. Yetkililer aşılamaya hız vererek Delta ile mücadele etmeye çalışıyor.

Delta varyantından 2. doz koruyacak “Delta varyantında tek doz aşıdaki koruma yüzde 30'lara kadar düşüyor. İkinci dozda ise bu rakam yüzde 95'lere kadar çıkıyor”

