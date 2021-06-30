Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bütün virüslerin çoğalmaları sırasında genetik değişime uğrayabileceklerini belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, "İki yıla yakın süredir salgını devam eden SARS-CoV-2 virüsünde de birçok mutasyon saptanmış ve bunlar kayıt altına alınmıştır. Zoe Covid Semptom Gubu'nun çalışmasında kaydedilen bilgilere göre ilk defa Hindistan'da görülen Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor. Covid-19 vakalarının yüzde 90'ını Delta varyantından oluştuğu tahmin ediliyor."dedi.

SOĞUK ALGINLIĞI İLE KARIŞTIRILABİLİR

Delta varyantının Alfa varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı olduğunu aktaran Mıstık, "İnsanlar bir tür mevsimsel soğuk algınlığına yakalandıklarını düşünebilir ve hayatlarına devam ederken virüsü başka insanlara yayabilir gençlerde daha hafif semptomlar olabilir, bu sebeple bu tip semptomu olan kişilerin maske-mesafe-temizlik kuralına uyması ve SARS-CoV-2 testini yaptırması gerekir. Ancak klasik semptomların yanı sıra; titreme, iştahsızlık, baş ağrısı ve kas ağrıları gibi semptomlar da görünebilir. Türkiye Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre 16 şehirde 250’ye yakın olguda delta varyantına rastlandığı bildirilmiştir" diye ifade etti.

11 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

Hindistan’da Delta Plus adı verilen koronavirüs mutasyonunun varlığının ilk olarak 11 Haziran’da İngiltere’den bildirildiğini belirten Mıstık, "Delta mutasyonunun bir alt türü olan Delta Plus, ilk olarak Güney Afrika’da tespit edilen Beta varyantında görülen K417N isimli spike proteinin mutasyonuna sahip. Hindistan Sağlık Bakanlığı ve WHO tarafından K417N adlı mutasyon, bağışıklık sisteminden sıyrılma özellikleri bulunan Beta varyantında (B.1.351) da görüldüğü için incelemeye alınmıştır. Dünyada 16 Haziran itibarıyla 11 ülkede en az 197 vakada tespit edildi." dedi.

SİNOVAC DA KORUYOR

Mıstık, "WHO bu varyantlara karşı hangi aşının etkili veya etkisiz olduğu ile ilgili bir açıklama yapmamıştır. Ancak Delta varyantına karşı Bionthec/Pfizer aşısının koruma sağladığı üreticisi tarafından bildirilmiştir. Sinovac için yeni açıklanan veriye göre 3’te 1 oranında delta varyantına karşı koruduğu açıklanmıştır. Delta plus varyantı hakkında henüz aşıların koruyuculuğu ile ilgili bilgi yoktur. Diğer aşıların bu varyantlara karşı koruyuculuğu ile ilgili bir çalışma henüz yayınlanmamıştır" şeklinde konuştu.

Bir ülkeye daha sıçradı: Rusya'da Delta Plus kabusu Koronavirüsün yeni mutasyonu Delta Plus Rusya'ya da sıçradı. Ülkenin Halk Sağlığı Denetim Ajansı'ndan yapılan açıklamada 1 kişide bu virüsün görüldüğü bildirildi.

İran'da ilk kez Kovid-19'un Delta varyantı görüldü İran'da ilk kez 10'dan fazla kişide koronavirüsün ilk defa Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının tespit edildiği bildirildi.

Sinovac, Delta varyantına karşı etkili mi? Çin aşılarının Delta varyantı üzerindeki etkinliğine dair araştırmalar yapan bilim adamları, aşıların Delta varyantının neden olduğu semptomatik ve ciddi vaka riskini azaltmada etkili olduğunu belirtti. Sinovac'ın sözcüsü Liu Peicheng, Türkiye'de de kullanılan aşının üçüncü bir dozunun uygulanmasının Delta varyantına karşı daha güçlü ve dayanıklı antikor reaksiyonunu hızla ortaya çıkarabileceğini söyledi.