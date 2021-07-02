Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplumsal bağışıklığın bir an önce kazanılması için canla başla çalışan ve aşılama sürecinde oldukça özveri gösteren aile hekimleri ile aile sağlığı elemanlarına ek ödeme yapılacağı duyuruldu.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ AŞININ EN ETKİN UYGULANDIĞI YER

Aile hekimlikleri, Türkiye'de bir yılı aşkın süredir devam eden Covid-19 salgınıyla mücadelede hem koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi hem de Covid hastaları ile temaslıların izlenmesinde önemli görev üstlendi.

Son dönemdeki yoğun aşılama programıyla salgının bitirilmesi için en büyük adım atılırken, aile sağlığı merkezleri, aşının en etkin uygulayıcıları arasında yer aldı.

HEKİMLERE 3, SAĞLIK ELEMANLARINA İSE 1500 LİRA

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı, salgın şartlarına rağmen bütün çocukluk çağı aşılarının eksiksiz tamamlanmasını sağlayan, aynı zamanda Kovid-19 aşı programının uygulanmasına önemli katkılarda bulunan aile hekimliği birimlerini teşvik etmek için harekete geçti.

Aile hekimliği birimlerinde kayıtlı aşısız birey kalmamasını hedefleyen Bakanlık, Aşı Programı Teşviki kapsamında aile hekimlerine yapılacak ek ödemeleri karara bağladı.

Bu çerçevede 1 Temmuz'dan itibaren aşılamadaki başarıları dikkate alınarak aile hekimlerine 3 bin, aile sağlığı elemanlarına ise 1500 liraya kadar aylık ek ödeme verilecek.

Covid-19 aşı odalarında görevli personele ek ödeme Koronavirüs salgınıyla mücadele dolayısıyla oluşturulan aşı odalarında çalışan sağlık personellerine ek ödeme yapılacağı duyuruldu.

YÖK'ten, üniversite hastanelerinde çalışan sağlıkçılara ek ödeme YÖK, üniversite hastanelerinde çalışan sağlıkçılara yeniden "ek ödeme" için harekete geçildiğini duyurdu.