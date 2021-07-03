Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Suyun sertliğinin kalitesini belirleyen bir unsur olduğunu söyleyen Diyetisyen Eda Balcı ''Sert sular daha sağlıklı sulardır. Fakat sert suyu içmek biraz daha zordur. 1 litre suda 10 miligram kalsiyum karbonatın oluşturduğu sertlik derecesi 1 olarak tanımlanır. Suyun kalitesini belirleyen bir diğer unsur ise suyun Ph derecesidir. Ph 7 nötr olarak kabul edilir. Suyun Ph’sının 7,2-8,5 arasında olması vücut için daha sağlıklı olduğu anlamına gelir. Doğru ve iyi bir suyun, minerallerden zengin kaynak suyu olması gerekir” dedi.

Bol su içmek zihni açıyor 2 milyon 607 bin 903 adayın gireceği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) önümüzdeki hafta sonu yapılacak.

Anne sütü suyla artar Yeni doğum yapmış olan anneler, bir yandan sütü artırmak için büyüklerimizin gösterdikleri yöntemler, bir yanda arkadaş tavsiyeleri arasında duydukları her besini yemeye başlıyor.