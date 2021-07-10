Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Merkezinden Prof.Dr.Ihsan Kara ve Dr. Mehmet Oktar Guloglu ile Nisantaşı Üniversitesi Dr. Ögr. Üyesi Aynur Müdüroğlu Kırmızıbekmez’in çalışmalarıyla, “NishKİT Sporadik Alzheimer Riski PCR Tanı Kiti” geliştirildi. Dünya’da ilk olan PCR kiti, iki saatten daha az bir sürede Alzheimer’a yakalanma riskinizi ortaya koyuyor. 65 yaş üzerindekilerin %10’ununda, 85 yaş üzeri kişilerin ise yaklaşık %50’sinde bu hastalığın görüldüğünü söyleyen Dr. Kırmızıbekmez “Özellikle hasta yakınları, teşhis kitini kullanarak ileride Alzheimer’a yakalanma ihtimallerini öğrenebiliyor. Bu sayede engelleyici beslenme ve hayat tarzıyla bu hastalığa yakalanma risklerini düşürebilirler. Çünkü hastalıkta en önemli sıkıntı geç teşhis. Birçok kişi, Alzheimer ilerlediğinde doktora başvuruyor” dedi.

NASIL YAPILIYOR?

Birçok insanın çekindiği tüpte kan örneği vermeye gerek kalmayan uygulamada sadece yanak içinden bir swap (pamuklu çubuk) ile birkaç saniye içinde kolayca alınan DNA örneği kitin çalışması için yeterli oluyor. Öte yandan proje ekibi ile Alzheimer Derneği arasında NishKİT Sporadik Alzheimer Riski PCR Tanı Kiti konusunda iş birliği çalışmalarına başlandı.

Alzheimer ilacına onay ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), yaklaşık yirmi yılın ardından Alzheimer için geliştirilen ilk yeni ilaç olan Aducanumab’a onay verdi.

Alzheimer belirtiler çıkmadan önce kandaki işaretlerden teşhis edilecek Alzheimer hastalığı şimdilik, kişide davranışlarla ilgili belirtiler ortaya çıktıktan sonra yapılan beyin taramalarıyla teşhis edilebiliyor.