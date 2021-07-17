Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir yaşındaki minik hasta, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Dökümcü ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla artık “ağızdan beslenip yutkunabilmeye” başladı. Hastanın boğaz ile mide arasında yer alan yemek borusunun doğuştan eksik ve tıkalı olması sonucu yediklerinin midesi yerine soluk borusuna kaçtığını söyleyen Doç. Dr. Dökümcü “Çocuğa daha önce bir başka hastanede yemek borusu ile boynun yakınlaştırılması ameliyatları yapılmış. Biz çocuğun rahat yutmasını sağlamak için robotik cerrahi yöntemle mide çekme ameliyatı yaptık. Bir yaşındaki hastamızın özofagus atrezisi teşhisi olması sebepleriyle dünyada bu ameliyatın uygulandığı ilk ve en küçük hasta olması da ayrıca önemli” dedi.

Mide ameliyatı olanlarda daha sık görülüyor: Dumping Sendromu Hızlı mide boşalması da denilen Dumping Sendromunda hastalar yemekten sonra mide bulantısı, karın krampı, şişkinlik, soğuk terleme gibi şikâyetler yaşıyor.