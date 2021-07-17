Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de yapılan yeni çalışma, 2020'de Covid'in ilk dalgasında 302 hastanede tedavi gören her yaştan 73 bin 197 yetişkini inceledi. Çalışmayı yöneten Profesör Calum Semple, "Veriler, Covid'in grip kadar basit olmadığı gerçeğini güçlendiriyor ve genç yetişkinlerin bile önemli komplikasyonlar yaşadığını gösteriyor.” değerlendirmesini yaptı.

İngiltere'deki yedi üniversite ve Sağlık ve Sosyal Bakım ve Halk Sağlığı Departmanı'ndaki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışma, Covid-19 için hastanede tedaviye ihtiyaç duyanlarda meydana gelen "komplikasyon" sayısına baktı.

EN YAYGINI BÖBREK HASARI

Genel olarak, tüm yetişkin hastaların yaklaşık yarısı hastanede kaldıkları süre boyunca en az bir komplikasyon yaşadı. En yaygın olanı ise, böbrek hasarıydı, onu akciğer ve kalp hastalıkları izledi.

Bununla birlikte, en fazla komplikasyon sayısı 50 yaşın üzerindekilerde görüldü ancak daha genç yaş gruplarında da yaygın sorunlar ortaya çıktı.

30-39 yaşındakilerin yüzde 37'si ve 40-49 yaşındakilerin yüzde 44'ü, en az bir komplikasyona sahipti.

COVİD-19 ORGANLARA NASIL ZARAR VERİYOR?

Diğer taraftan, ağır bir Covid hastalığının organ hasarına nasıl yol açtığı henüz net olarak bilinmiyor ancak bazı durumlarda, vücudun kendi bağışıklık sisteminin iltihaplanmaya neden olan bir sinyali tetikleyebileceği ve sağlıklı dokuya zarar verebileceği düşünülüyor.

Tıp dergisinde yayınlanan çalışma, önceden var olan rahatsızlıkları olanların komplikasyon bildirme olasılığının daha yüksek olduğunu, ancak daha önce sağlıklı olan genç bireylerde bile riskin yüksek olduğunu buldu.

Araştırma, pandeminin ilk dalgasında 17 Ocak ve 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında, yani aşılar bulunmadan ve virüsün yeni varyantları tespit edilmeden önce gerçekleştirildi.

ŞİDDETLİ HASTALIĞI ÖNLEMEK İÇİN AŞI ŞART

Çalışmanın yazarları, verilerin, hastaneye başvuru sırasında daha şiddetli Covid semptomları olan kişilerin ciddi sağlık sorunları yaşama olasılıklarının daha yüksek olduğunu öne sürerek, bu son dalgada aşıların hastalığın şiddetini azaltmadaki önemini gösterdiğini söyledi.

UZUN COVİD'E DÖNÜŞEBİLİR

Öte yandan araştırma, yalnızca hastanede kalış sırasındaki kısa vadeli komplikasyonlara bakmak için tasarlandı, ancak bazı organ hasarlarının devam edebileceğine ve uzun Covid olarak bilinen bir form haline gelebileceğine dair kanıtlar var.

İskoçya’da yer alan Edinburgh Üniversitesi'nde kıdemli klinik öğretim görevlisi ve yoğun bakım tıbbı danışmanı Dr. Docherty, "Böbrekleriniz veya kalbinizle ilgili bu tür sorunların daha uzun vadeli komplikasyonlara dönüşebileceğini diğer bulaşıcı hastalıklardan biliyoruz. Bence bunun Covid-19 ile aynı olabileceğini beklemek mantıklı” diye konuştu.

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