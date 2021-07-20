Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Değerli, böcek ısırıklarından korunmak için alınması gereken tedbirleri ise şöyle sıralıyor:

∂ Canlı renkler sinek ve arılara cazip geliyor. Bu nedenle giysilerinizde açık ve pastel renkleri tercih edin.

∂ Sivrisinek için dörtte biri su dolu bardağa birkaç damla lavanta ya da nane yağı, arılar için de vanilya yağı karıştırıp cildinize sürün. Bu karışım büyük ölçüde koruma sağlayacaktır.

Sivrisineklere karşı teknolojik mücadele Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilçe genelinde sivrisineklere karşı savaş başlatan Başakşehir Belediyesi sazlık ve bataklık alanlarda yoğunlukla görülen sineklerin temizlenmesi için teknolojiye başvurdu.

Hortum değil, sivrisinek sürüsü Arjantin’de arabalarıyla General Madariaga ve Pinamar arasında seyahat eden sürücüler, hortuma benzer bir görüntü fark etti. Yakından bakıldığında bunun hortum değil sivrisinek sürüsü olduğu görüldü.