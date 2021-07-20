Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşı 2 doz aşı yapmaya davet etti. Koca, koronavirüse karşı kalıcı çözüm elde etmek için, tek koşulun aşı ile kazanılacak bağışıklık olduğunu belirtti.

İKİ DOZ AŞI DÜŞÜŞÜ SAĞLAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İki doz aşı vaka sayılarının önünü keser. İki doz aşı vaka sayılarında artık geri dönüşü olmayacak düşüşü sağlar. Bayramın tadını bozmadan çok dikkatli olalım. Kalıcı çözüm, aşıyla kazanılacak bağışıklıktır. Bugünkü yeni vaka sayısı 8 bin 780 Türkiye’nin her yerinde aklımızda olsun’’ ifadelerine yer verdi.

Dünya genelinde aşı miktarı 3 milyar 690 milyonu geçti Koronaya karşı yapılan aşı oranı, dünya genelinde 3 milyar 690 milyon dozu geçti.