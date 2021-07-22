Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Şişme havuzlar da dâhil tüm havuzların, gerekli tedbirler alınmadığı takdirde âdeta bakteri ve virüs kaynağı hâline geldiğini söyleyen Dr. Buğra Buyrukçu, “Bu tedbirlerden kastımız sadece, mikropları öldürmede kullanılan klorlama değil. Bazen klorun kendisi de hastalık kaynağı olabiliyor. Klora da güvenilmemeli, ekstra tedbirler alınmalı” diyor.

HAVUZ SUYUNU YUTARSANIZ…

“Bakterilerin zamanla klora karşı direnç kazandığını, havuzdaki yüksek orandaki klorun kadınlarda enfeksiyonlara, her insanda zehirlenmeye yol açtığını, astımı tetiklediğini biliyoruz” diyen Dr. Buyrukçu, havuzların ve çevresinin, bakteri ve virüs kaynaklı hastalıkların ve mantar hastalıklarının kaynağı olduğunu söyledi. Havuz suyunun durağan ve çevresel kirlenmeye açık olduğu için kolayca kirlendiğini ve içinde hızla mikrop ürediğine dikkat çeken Dr. Buyrukçu, “Havuzların yol açtığı hastalıkların başında ishal geliyor. Günlerce iyileşmeyen ishal, havuzda yaşayan Crypto adı verilen mikroptan kaynaklanıyor. Çok az miktarda havuz suyu yutmak dahi, ishal mikrobunun bulaşması için yeterli. Havuz suyu yutmak tifo, kolibasili, dizanteri ve shigellaye kadar birçok mikrobun vücuda girmesine, mide ve bağırsak enfeksiyonu gelişmesine yol açıyor. Özellikle çocuklar bu anlamda ciddi risk altında” dedi.

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