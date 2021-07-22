Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Safra içeriğindeki kolesterol miktarı artışının safra taşı oluşumunda önemli bir risk olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mete Dolapçı “Safra kesesinin en sık görülen hastalıkları arasında safra taşları ve safra kesesi polipleri yer alıyor. Safra kesesi taşlarının en sık izlenen tipi kolesterol taşlarıdır. Bir diğer sebep ise safra kesesine kadar ulaşan mikropların yol açtığı taşlardır” dedi.

YÜZDE 75'İNDE BELİRTİ YOK

Safra kesesi taşlarının yaklaşık yüzde 75’i herhangi bir belirti ve bulgu vermediğine işaret eden Prof. Dr. Dolapçı, “Her hazımsızlık ve gaz şikâyeti safra kesesi hastalığına işaret etmez. Safra kesesi taşlarının yaklaşık yüzde 75’i herhangi bir belirti ve bulgu vermemektedir. En önemli belirti, yarım saatten daha uzun süren ayda birkaç defa tekrarlayan yeni ortaya çıkmış karın ağrısıdır” diye anlattı.

İyi kolesterolün içeriği de önemli Hollanda'daki Karolinska Enstitüsü ve Groningen Üniversitesindeki araştırmacılar, halk arasında iyi kolesterol olarak bilinen HDL kolesterolün iltihap baskılayıcı etkisinin düşük olmasının kardiyovasküler riski artırdığını gösterdi.

Yüksek kolesterollü hastalara yeni umut: Kolesterol aşısı Yüksek kolesterollü hastalara umut olan ve 2-4 haftada bir kez cilt altına enjeksiyonla uygulanan kolesterol aşısı ile ilgili Prof. Dr. Hamza Duygu aşının kötü huylu kolesterole yüzde 50 ila yüzde 60 oranında olumlu yönde etki sağladığını ifade etti.