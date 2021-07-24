Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Genellikle kış aylarında görülen enfeksiyon yaz aylarında da görülmeye başladı. Uzmanlar, pandemi döneminde izole olan ve bağışıklık sistemi gelişmeyen çocukların, açılmayla birlikte kalabalık ortamlara girmesi sonucu RSV riskinin arttığını bildiriyor. İngiltere de yapılan bir çalışma, pratisyen hekimler ve hastaneler tarafından alınan örneklerde RSV pozitiflik oranının son beş hafta içinde yüzde 1,2’den yüzde 8,9’a yükseldiğini gösterdi.

Çocukların büyük bir bölümünde hafif geçecek olan RSV enfeksiyonunun 2 yaş altında özellikle erken doğan ve kalp problemi yaşayan çocuklarda hayati risk taşıdığını vurgulayan uzmanlar “Altı aydan küçük bebeklerde alt solunum yolu ( bronşit ve zatürre) enfeksiyonlarının yüzde 35- 50’si RSV virüsüne bağlı olarak gelişir. RSV virüsü insandan insana geçer. En sık görülen belirtileri ateş, tıkanıklık, öksürüktür. Bebeklerde hırıltı, zor, kısa veya hızlı nefes alma, mavimsi cilt, sinirlilik, hâlsizlik veya bebeklerde nefes darlığı da belirtiler arasındadır. Çocuğunuzun bu semptomlardan herhangi birini gösterdiğini görürseniz mutlaka doktorunuza danışın” uyarısında bulunuyor.

Grip nezle belirtisi olanlara 'Covid testi yaptırın' uyarısı Tokat İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ahmet Sümbül, Covid-19’un nezle-grip benzeri semptomlar göstermeye başladığını belirterek, “Eğer gripseniz veya nezleyseniz böyle bir semptomunuz varsa test yaptırın” dedi.

'Maske kullanımı grip vakalarını da azalttı' İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, salgının seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çok tartışılan mutasyonlu virüs konusunda panik yapmamak gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, "İstanbul’daki mutasyonlu virüs tespit ettiğimiz ağır hasta vakalarımız, eskisinden fazla değil. Paniğe gerek yok" dedi. Memişoğlu günlük hayatta maske kullanımının normal grip vakalarında da azalmaya neden olduğunu ve hastanelere başvurunun azaldığını anlattı.