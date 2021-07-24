Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Evlendikten sonra mutluluk, huzur ve konfor alanına ulaşmış olmanın kişilerde rahatlamaya sebep olduğunu söyleyen beslenme ve diyet uzmanı Elif Gizem Arıburnu “Yapılan araştırmalar evliliğin ilk yılında ortalama iki, devamında ise bekârlığa göre 6 ya da 7 kilo alınabildiğini gösteriyor. Bu değişimin sebebi olarak, porsiyonların artması, verilen davetler, çay sohbetlerine eklenen tatlılar, dışarıdan söylenen yemekler ve egzersizin yapılmaması sayılabilir. Alınan kilolar çok uzun süre sonra fark edilebiliyor” diyor.

BU TAVSİYELERE DİKKAT

Arıburnu, evlilik kilolarının önüne geçmek için şu tavsiyelerde bulunuyor:

¥ Birlikte spor yapın.

¥ Tabaklarınızı küçük seçin.

¥ Çayı kahveyi artırıp suyu ihmal etmeyin

¥ Eşime iyi bakacağım diye, aşırı yemek yemeye teşvik etmeyin.

¥ Akşam yemeğini fazla uzun tutmayın.

¥ Alışverişe tok çıkın.

¥ Yemek yapmaktan kaçınıp dışarıdan fast food sipariş etmeyin.

Pandemide evlilik de boşanma da azaldı Nisan 2019'da 53 bin 155; Nisan 2020'de 16 bin 657 kişi evlendi. Nisan 2019'da 14 bin 496; Nisan 2020'de 562 kişi boşandı.