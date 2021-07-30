Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terlemenin insan vücudunun dış ortamdaki sıcaklıkla, vücudun sıcaklığını dengelemeye çalıştığının göstergesi olduğunu söyleyen Özaslan “Yazın terleme oranımız artıyor. Terleme aynı zamanda vücudun daha çok suya ihtiyacı olduğunun da göstergesi. Bu nedenle günde ortalama 2,5-3 litre su içmek gerek. Yetersiz su alımı, başka hastalıklara zemin hazırlıyor” dedi.

Aşırı sıcaklar psikolojiyi bozdu Sıcak havanın kişileri fiziksel olarak etkilemesinin yanında insan psikolojisini de bozduğuna dikkat çeken uzmanlar, sıcak etkisiyle oluşan sinirlilik, gerginlik, sabırsızlık, öfke ve uykusuzluk gibi şikâyetlerle psikologlara başvuranların sayısının arttığına dikkat çekiyor. Uzmanlar önemli kararlar alırken sıcaklara dikkat edilmesi gerektiğini tavsiye ediyor.