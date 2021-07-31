Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın esnasında dumandan ve zehirli gazlardan en az etkilenmek için, bir mendil ya da bir bezi ıslatarak ağız ve burunun kapatılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ersi Kalfoğlu “Yangın sırasında açığa çıkan partiküller bütün soluk borusuna ve akciğerlere zarar verir ve bu partiküllerin büyüklüğüne göre acil cerrahi müdahale yapılması gerekebilir. Yine yangında ortaya çıkan karbonmonoksit gazını solumak zehirlenmeye yol açabilir” dedi. Prof. Dr. Kalfoğlu “Yangın bölgesinde soluyarak alınan hava ile birlikte soluk borusu ve ciğerleriniz etkilenir. Kişi iyi olduğunu düşünerek bunu fark etmeyebilir. Sonrasında bakteri üreyebilir. Bu da enfeksiyon gelişimine sebep olur. Partiküllerden ve dumandan korumak için yangın bölgesinde eğilerek ilerlemek gerekir” dedi.

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