Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Sınırlamalarda sokağa çıkıp egzersiz yapmayan, uzaktan eğitimle bütün günü oturarak geçirmek zorunda kalan, kilo alan çocukların damar sağlığının bozulduğuna işaret eden Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Bekir İnan, son dönemde varis şikâyeti ile gelen çocukların sayısında artış olduğunu söyledi.

Çocukluk döneminde genellikle varisin akla getirilmediğini ve atlandığını söyleyen Dr. İnan, erken teşhisin önemine dikkat çekerek “Varis, çocuklarda ileriki dönemde kronik toplardamar yetmezliğine sebep olabilir. Varis hastalarında biz varisleri alıyoruz. Fakat çocuklarda böyle bir müdahalede bulunma şansımız yok ” dedi. Çocuklarda varisin yetişkinlerde görülen varisle aynı görüntüde olmayabileceğini hatırlatan Dr. İnan anne babaların dikkat etmesi gereken varis belirtilerini şöyle sıraladı:

¥ Tek bir bacakta şişlik, boyut farklılığı ve damar belirginleşmesi

¥ Her iki bacak ve ayak bileklerinde meydana gelen kalınlaşma

¥ Damar belirginleşmesi olmadan meydana gelen bacak kalınlaşması

¥ Hemanjiom (damar beni) ile birlikte oluşabilecek renk değişikliği

¥ Harita gibi damar anomalileri ya da varis görüntüsü (Bunlar yetişkinlerde görülen varislerde de olur)

Varis hastaları dikkat! Damar tıkanma riski yüksek Covid-19 geçiren hastalarda damar tıkanıklığı yaşanma ihtimali yüksek.

Varis nedir? Varis nasıl tedavi edilir? Tedavi yöntemleri nelerdir? Varis nedir? Varis nasıl tedavi edilir? Tedavi yöntemleri nelerdir?.... Erkeklere göre kadınlarda 4 kat daha fazla görülen varisler, hareketsiz ve sürekli oturarak ya da uzun süre ayakta durarak çalışanlarda ortaya çıkıyor. Teşhis ve tedavide geç kalındığında ciddi sağlık sorunlarına neden olan varisler, zamanla yaşam konforunu ve bacak estetiğini bozuyor. Memorial Kayseri Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Faruk Cingöz, varis ve tedavisi hakkında bilgi verdi.