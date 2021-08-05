Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Psikiyatri Uzmanı Dr. Özlem Bora “Medya aracılığı ile olayların kitlelere hızlı bir şekilde iletilmesi, dolaylı olarak çoğu kişide travma etkisi oluşturuyor. Kaygı, sinirlilik, umutsuzluk, çaresizlik, kendini yalnız hissetme ve hayattan kopma gibi duygular gelişiyor. Ortak duyguların uyanmasıyla birlikte yardımlaşma ve dayanışma davranışları yaraların sarılmasında olumlu etki oluşturacak” dedi.

ÇOCUKLARI GÖRÜNTÜLERDEN KORUYUN

Sosyal medyada zaman zaman bilgi kirliliği olabildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Özlem Bora “Özellikle bilimsel olduğunuzdan emin olduğunuz haberleri ve yayınları takip etmek, sosyal medyadaki travmatik fotoğraf ve video paylaşımlarından uzak durmak gerekir. Özellikle çocukların bu görüntülere maruz kalmaması için daha da dikkatli olmak, gerçekçi bir şekilde yaşına uygun açıklamalar yapmak gerekir” diye anlattı.

Aşırı sıcaklar psikolojiyi bozdu Sıcak havanın kişileri fiziksel olarak etkilemesinin yanında insan psikolojisini de bozduğuna dikkat çeken uzmanlar, sıcak etkisiyle oluşan sinirlilik, gerginlik, sabırsızlık, öfke ve uykusuzluk gibi şikâyetlerle psikologlara başvuranların sayısının arttığına dikkat çekiyor. Uzmanlar önemli kararlar alırken sıcaklara dikkat edilmesi gerektiğini tavsiye ediyor.

Çocuğun psikolojisini bozan anne, evlat hasreti çekecek Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, çocuğun psikolojisini bozan anne ile evladı arasında kişisel münasebetin kaldırılması gerektiğine hükmetti. Yüksek mahkemenin emsal kararıyla, annesinin ziyareti sonrası travma geçiren çocukların anneleriyle görüşmelerine izin verilmeyecek.