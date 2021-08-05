Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Samsun'da yaşayan Gökhan ve Büşra çiftinin ilk bebekleri olan bir yaşındaki Dorukhan Soy’a doğar doğmaz beş bin bebekte bir görülen bağırsakta sinir yetersizliği hastalığı teşhisi kondu. Büyük tuvaletini rahat yapamadığı için bir yıl boyunca acılar içinde kıvranan Dorukhan, şifayı çocuk cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın’ın birbiri ardına gerçekleştirdiği iki zorlu ameliyat sonrasında buldu. Bebeği iki seansta risk almayarak ameliyat etti. Birinci yaş gününü hastane odasında kutlayan Dorukhan bebek, çevreye saçtığı gülücüklerle doktorlarına teşekkür etti.

Kalp kapağına “tamir ameliyatı” Ülkemizin kalp cerrahisi konusunda oldukça ileri bir düzeyde bulunduğunu belirten Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, kalp kapağı hastalarının yüzde 80’inin göğüs kafesi açılmadan, koltuk altından küçük bir kesi ile ameliyat edilebilir hastalar olduğunu söyledi.

Bir günde 3 estetik ameliyat ölümüne yol açtı Sosyal medya fenomeni olan Xiaoran, bir günde üç ameliyat olmasının ardından fenalaşıp hayatını kaybetti.