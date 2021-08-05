Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Boynundan aşağısı tutmayan Nazrin şu anda oturabiliyor ve destekle de olsa belirli bir süre ayakta durabiliyor. Türkiye’deki tedavisi sırasında sağlık personelinin gösterdiği ilgi sayesinde yaşama motivasyonunun da yükseldiğini söyleyen Aliyeva “Artık hiçbir zaman yürüyemeyeceğimi düşündüğüm anda Türk doktorların gayretleri ve moral destekleri sayesinde hayata bağlandım. Türkiye artık ikinci vatanım” dedi. Kazadan hemen sonra kendi ülkesinde ameliyat edilen ve yoğun bir fizik tedavi sürecine giren genç kız, yapılan hiçbir tedaviye cevap vermedi. Kızlarının tedavisine Türkiye’de devam etmeye karar veren aile, Nazrin’i Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezine getirdi. Bir ay boyunca yoğun bir tedavi gören Aliyeva, kaybettiği hareket kabiliyetini yavaş yavaş kazanmaya başladı. Oturabilen, ellerini kullanabilen ve belirli bir süre ayakta kalabilen Aliyeva “En büyük dileğim en kısa zamanda tek başıma yürüyebilmek” diye anlattı.

Kansere ‘dondurma’ tedavisi Amerika’da yapılan Meme Cerrahları Birliği Kongresinde yayınlanan bir çalışmada 60 yaşın üstündeki meme kanseri hastalarında, eğer tümörleri küçükse ameliyat yerine krioablasyon olarak adlandırılan dondurma tedavisi ile de cerrahiye benzer sonuçlar alınabildiği bildirildi.