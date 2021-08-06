Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD ilaç firması Moderna, koronavirüse karşı geliştirdiği aşının, 2. dozdan 6 ay sonra bile yüzde 93 koruma sağladığını bildirdi. Aşının, Covid-19’da ağır vakaları yüzde 98, ölümleri ise yüzde 100 önlediği belirtiliyor.

"3. DOZ AŞIYI YAPTIRIN"

Firma, 6 aydan sonra bile böylesine yüksek koruma sağlanmasına rağmen 3. doz aşı yapılması tavsiyesinde bulundu. Buna gerekçe olarak da bu bilgilerin, Delta varyantı çıkmadan önce alınmış olması gösteriliyor. Delta varyantına karşı da koruma sağlayacak aşı geliştirdiğini bildiren firma, sonbaharda takviye aşı gerekeceğini kaydetti.

Japonya'da Moderna aşısı için 12 yaş ve üzerine izin çıktı Japonya'da Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Danışman Heyeti, ABD'li ilaç şirketi Moderna tarafından üretilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12 yaş ve üstü herkese uygulanmasını onayladı.

AB, 150 milyon doz ilave Moderna aşısı alacak Avrupa Birliği, ABD menşeili Moderna firmasının koronavirüse karşı geliştirdiği aşıdan ilave 150 milyon doz daha alacağını duyurdu.

Japonya Moderna ve AstraZeneca aşılarını onayladı Japonya'da hükümet Moderna ve AstraZeneca'nın ürettiği koronavirüs aşılarının kullanımına onay verdi.

Moderna: 6 ay içinde Covid-19'un yeni varyantları ortaya çıkacak ABD'li ilaç firması Moderna’nın Üst Yöneticisi (CEO) Stephane Bancel, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının hemen bitmeyeceğini ve gelecek aylarda virüsün yeni varyantlarının ortaya çıkmasının beklendiğini söyledi.