Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Bir yıl önce başlayan idrar yolunda yanma, batma, karın bölgesinde ağrı ve zaman zaman kanlı idrar şikayetiyle hastaneye başvuran Mehmet Okur’un mesanesinde taş olduğu ortaya çıktı. Adana Medline Adana Hastanesinde endoskopik yöntemle gerçekleştirilen ameliyatta mesanesinden 139 adet taş çıkarılan hasta doktorları da hayrete düşürdü. Operasyonu gerçekleştiren üroloji uzmanı Dr. Cem Şah “Yapılan tetkiklerde çok sayıda taş olduğunu görmüştük ancak bu kadarını doğrusu biz de beklemiyorduk. Söz konusu olay benim de meslek hayatımda çok nadir gördüğüm bir durum. Bu sebeple hastamız üç saate yakın ameliyat masasında kalırken ameliyattan bir gün sonra hastanemizden şifa ile taburcu ettik” dedi. Operasyon sonrasında kendini hafiflemiş hissettiğini söyleyen Mehmet Okur “Taşları hatıra olarak saklamayı düşünüyorum” dedi.