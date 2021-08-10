Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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45 yaş öncesinde göz bebeğinde halka olmasının aileye bağlı yüksek kolesterol anlamına geldiğini söyleyen Ailevi Hiperkolesterolemi Derneği Kurucusu ve Ege Üniversitesi Kardiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu “Bu görüntü kalp krizi riskinizin yüksek olduğunu gösterir. Türkiye’de genç yaştaki ani kalp krizlerinin en önemli sebebi ailevi yüksek kolesterol hastalığıdır” dedi. Ailevi hiperkolesterolemi hastalığında; LDL-kolesterol yani kötü kolesterolün yıkımındaki genetik bir bozukluğa bağlı olarak kan kolesterol düzeylerini çok yükseldiğini anlatan Prof. Dr. Kayıkçıoğlu “Kişilerin çoğunlukla farkında olmadığı bu kolesterol yüksekliğinin en önemli belirtilerinden biri de göz bebeğinin dış kenarındaki tam veya kısmi beyaz halkalardır. Ayrıca göz çevresinde sıklıkla sarımtırak, turuncuya çalan renkte, çok değişken büyüklükte bezelerin bulunması da yüksek kolesterole işarettir” diye anlattı.

Yüksek kolesterol safra taşı yapıyor Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mete Dolapçı yüksek kolestrolün neden olduğu sorunları anlattı.

İyi kolesterolün içeriği de önemli Hollanda'daki Karolinska Enstitüsü ve Groningen Üniversitesindeki araştırmacılar, halk arasında iyi kolesterol olarak bilinen HDL kolesterolün iltihap baskılayıcı etkisinin düşük olmasının kardiyovasküler riski artırdığını gösterdi.