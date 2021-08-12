Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Sivrisinek ısırığından sonra kaşıntı ve hafif bir kızarıklık gelişebildiğini belirten Dr. Balcı “Sivrisinek ısırığına karşı alerjisi olan kişilerde ateşle birlikte şiddetli mide bulantısı, baş ağrısı ve kusma oluşabilir. Sineğin ısırdığı yeri kaşımak enfeksiyona sebep olabilir. En iyi yöntem üzerine soğuk kompres uygulamaktır. Sivrisinekleri uzak tutmanın en başarılı yolu camın önüne lavanta ve karanfil çiçeği koymak ya da bu kokuları sürmektir” dedi.

Sivrisineklere karşı teknolojik mücadele Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilçe genelinde sivrisineklere karşı savaş başlatan Başakşehir Belediyesi sazlık ve bataklık alanlarda yoğunlukla görülen sineklerin temizlenmesi için teknolojiye başvurdu.