Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Sıcak havalarda pek çok kişinin uykuya dalmakta zorlandığını ve ertesi gün uykulu dolaştığını söyleyen Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin “Gece sıcaklar sebebiyle uyku-uyanıklık ritmini bozmamak için mümkün olduğu kadar aynı saatte yatmak gerekir. Eğer her şeye rağmen uyuyamıyorsanız, gündüz uykulu dolaşmamak için saat 12.00 gibi ‘kaylule’ denilen 1 saatlik öğle uykusu uyunabilir ve kestirme yapılabilir. 1 saat sizi gece uyumuş kadar toparlar. Tabii iş ve aile hayatınız buna izin veriyorsa” dedi.

Fibromiyalji uykuyu kötü etkiliyor Prof. Dr. F. Figen Ayhan, sabah yorgun uyananmaların sebebinin fibromiyalji olabileceğini söyledi.