Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Neslihan Şendur, anne ve babaların çocuklarının güneşten alacağı D vitaminini engelleyeceği endişesiyle, güneş koruyucusu kullanma konusunda tereddüt ettiğini ifade ederek “Yüz, el üstü ve dirseğin günde 10-15 dakika güneş görüyor olması D vitaminini almak için yeterlidir. Güneşe fazla maruz kalmak ileriki dönemlerde deri kanserinin oluşması için zemin hazırlar. Cilt tipine göre uygun faktörlü bir koruyucu kullanmak ve çocuk yaşta güneşten korunma eğitimi vermek deri kanseri riskini engelleyecektir” dedi.

Standart bir Türk insanın genellikle buğday tenli olması sebebiyle yüksek faktörlü güneş koruyucularına gerek olmadığını söyleyen Prof. Dr. Şendur “Ancak çocuklarda, deri hassasiyeti olan, beyaz tenli, çabuk yanan, güneş alerjisi olan kişilerde yüksek faktörlü güneş kremi kullanmak gerekebilir. Bununla ilgili deri tespitinin bir dermatolog tarafından yapılmasında fayda var. Derinin yağlı olması, kişinin yaşı gibi faktör gibi çok ayrı bir yelpaze var” dedi.

Çarpıcı araştırma: D vitamini Covid’den korumuyor Kanada'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı önerilen D vitaminin, virüs üzerinde hiç bir etkisinin olmadığını ortaya çıkardı. Uzmanlar koronavirüsten hayatını kaybeden hastalarda D vitamini eksikliği görüldüğünü iddia ederek bağışıklığı güçlendirmek için D vitamini öneriyordu.

Meteoroloji uyardı: Güneş çarpmasına dikkat! Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği gerekçesiyle, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden sıcak çarpması konusunda uyarı geldi.